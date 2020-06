"Voter Buzyn, c'est favoriser la réélection d'Hidalgo" : l'appel de Rachida Dati aux électeurs LaREM

Voter Agnès Buzyn, c'est "favoriser" la réélection d'Anne Hidalgo à Paris. À moins de trois semaines du second tour des municipales, et malgré la nette avance de la maire sortante, dont la liste d'alliance avec les écologistes de David Belliard est donnée gagnante (44%) selon un sondage Ifop-Fiducial publié dans le JDD dimanche, Rachida Dati n'a pas encore déposé les armes dans la bataille pour Paris. "Le camp du changement est majoritaire. Plus de deux tiers des Parisiens souhaitent la non-réélection de madame Hidalgo", a indiqué la candidate LR, invitée de la matinale de LCI ce lundi 8 juin, à qui le sondage prête 33% d'intentions de vote. "Le sondage démontre une dynamique. J'ai gagné dix points entre le premier et le deuxième tour."

L'ancienne Garde des Sceaux a ainsi appelé à la mobilisation générale pour battre Anne Hidalgo. "Il y a 2,2 millions de Parisiens, à peine 160.000" ont voté pour elle au premier tour, a-t-elle affirmé. "Elle a une stratégie très habile de mettre à l'écart les Parisiens, les écœurer pour ne pas les inciter à aller voter. Je leur dis 'mobilisez-vous, le changement est possible'", a-t-elle poursuivi sans plus de détails, évoquant une ville de Paris, "sale et désorganisée", (...) qui "ne peut pas être indéfiniment dégradée".