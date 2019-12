Finalement, Alexandre Benalla ne se présentera pas lors des prochaines municipales

Le Journal du dimanche annonce ce samedi que le sulfureux garde du corps ne se lancera finalement pas dans la future campagne électorale. Il a confié à l'hebdomadaire qu'il souhaitait aujourd'hui se tenir "plus en retrait de la sphère publique", une décision qui doit lui permette de consacrer plus de temps à sa famille et à son deuxième enfant, qui devrait bientôt naître.

Toujours mis en examen pour "port et détention non autorisée d'armes", "immixtion dans l'exercice d'une fonction publique" et "violences volontaires en réunion", Alexandre Benalla avait créé la surprise cet automne en alimentant les rumeurs d'une candidature. "Pour l'instant, je réponds simplement à des sollicitations. Mais je ne m'interdis rien", avait-il lancé dans les colonnes de L'Obs, sans compter une série de messages ambigus postés via son compte Twitter.