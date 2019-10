Municipales 2020 : Alexandre Benalla réfléchirait à une candidature à Saint-Denis

ELECTIONS - Selon "L'Opinion" et "Le Journal de Saint-Denis", l'ancien chargé de mission de l'Elysée n’exclurait pas de se lancer dans la bataille des municipales en Seine-Saint-Denis.

"Pour l’instant, le seul intérêt qui lui vient à l’esprit c’est de voir les jeunes s’engager là où l’abstention fait des ravages...", a fait savoir son entourage à LCI. Une réponse qui laisse ouverte la porte vers un futur engagement en politique. Un engagement qu'il ne dissimule pas : "Je reçois énormément de soutien des Français, les gens sont sympathiques, font des selfies, me disent que j’ai eu raison le 1er mai 2018 d’agir en citoyen face aux casseurs", a-t-il estimé mardi sur Twitter.

Se lancer dans la bataille des municipales ? Alexandre Benalla y réfléchit sérieusement. C'est ce que LCI a appris ce mercredi, après les révélations de L'Opinion et du Journal de Saint-Denis. Selon le quotidien, l'intéressé est tenté de se présenter à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en mars 2020.

De son côté, le Journal de Saint-Denis a évoqué une visite de l’homme de 28 ans dans la ville, le 10 septembre. Celui-ci a déambulé sur le marché puis a dialogué avec des habitants. En août, il s’était déjà rendu dans un bar à chicha du centre-ville.

À L'Opinion, Alexandre Benalla a expliqué que "les jeunes de la troisième ou de la quatrième génération sont libéraux-sociaux.

Ils veulent s’en sortir, gagner de l’argent et, en même temps, ils ont la fibre sociale, car ils ont conscience que leurs parents et grands-parents ont bénéficié des aides qui leur permettent aujourd’hui d’entreprendre et de commencer à s’émanciper".