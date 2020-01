Au Havre, Edouard Philippe dit assumer d'être une "cible" dans une "élection difficile"

Le scrutin du 15 et 22 mars sera "humainement difficile au sens où je dois faire la part entre le candidat que je suis au Havre et le Premier ministre que je suis tout le temps", a-t-il poursuivi, avant d'ajouter : "Et politiquement difficile car certains voudront faire de cette élection un test national. Certains essayeront peut-être de tendre le débat, voire de l'empêcher. (...) Mais tout bien pesé j'ai décidé d'y aller".

"C'est un choix à la fois longuement mûri et évident", a-t-il plaidé. Pour justifier son choix de rester Premier ministre tout en se présentant aux élections municipales, Edouard Philippe a souligné que "quand on a un bilan, la moindre des choses c'est d'être au rendez-vous des engagements qu'on a pris". "On n'abdique pas l'honneur d'être une cible. Personne n'aurait compris que je ne sois pas celui qui conduit la liste, assume le bilan et présente le projet", a-t-il insisté.

S'il mène la liste aux municipales, Edouard Philippe a néanmoins indiqué qu'en cas de victoire, s'il était élu, il céderait le fauteuil au maire sortant (LR) Jean-Baptiste Gastinne, le temps de son bail à Matignon. "Ma seule ambition politique, c'est d'être maire du Havre quand cette mission s'achèvera. J'ai connu des Premiers ministres qui ont eu d'autres ambitions politiques, pas moi", a-t-il promis, écartant ainsi de nouveau toute velléité de se présenter à l'élection présidentielle de 2022.

Enfin, le Premier ministre a indiqué que son programme, qu'il détaillera dans les prochaines semaines, sera "fait pour beaucoup de continuité, de cohérence, mais aussi d'ambition".