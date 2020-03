Municipales : circulation automobile, rénovation urbaine et sécurité, sujets forts de la campagne à Toulouse

Jean-Luc Moudenc va-t-il rempiler à Toulouse ? Le maire sortant LR, soutenu par LaREM, aborde cette campagne en position de favori malgré la concurrence annoncée d’un candidat Modem, Franck Biasotto. D'autant que la gauche apparaît toujours plus divisée, l’ancien maire Pierre Cohen (2008-2014), investi par Générations, ayant annoncé sa candidature courant décembre, face à la liste de Nadia Pellefigue (PS-PCF-PRG) et à celle d'Antoine Maurice (EELV-LFI, sous l'égide du collectif Archipel Citoyen). Dans ce contexte, la campagne se joue sur plusieurs thèmes forts : l'environnement, la sécurité, le social et l'emploi.

Quant aux Toulousains, que pensent-ils de leur ville ? Quelles sont à leurs yeux les priorités du prochain mandat ? Pour y voir plus clair, LCI est partenaire de la plateforme Mon avis citoyen, qui leur donne la parole en temps réel et de façon ouverte, et dont le “Manifeste” est à consulter ici. En voici un rapide aperçu, sur la base de près de quelque 300.000 contributions collectées sur l’ensemble du territoire de cette métropole.