Municipales : Edouard Philippe candidat à la mairie du Havre comme tête de liste

Il a pris sa décision. Le Premier ministre Edouard Philippe a confirmé ce vendredi sa candidature aux élections municipales dans sa ville du Havre (Seine-Maritime), dont il a été maire de 2010 à 2017. "Je suis candidat", annonce le Premier ministre dans un entretien à la Une de Paris-Normandie. Il tiendra un meeting de campagne ce vendredi soir.

"Ma décision est prise. Je l'ai mûrie comme toute décision importante. J'ai décidé d'être candidat à la mairie du Havre comme tête de liste (...) Dans une démocratie, le fondement de la légitimité, c'est l'élection", a affirmé le Premier ministre à Paris Normandie.

Dans cette entretien, il s'est longuement expliqué sur les raisons de cette candidature. "Nos concitoyens ne veulent surtout pas de responsables politiques hors-sol. Je suis heureux de pouvoir me confronter à nouveau au suffrage universel et je pense que c'est très sain", a-t-il justifié. "Proposer aux Havraises et aux Havrais un projet pour six ans, obtenir leur confiance, tout cela est indispensable si l'on veut faire bouger les choses", a-t-il ajouté.

Un temps pressenti à Paris, le Premier ministre a assuré n'avoir "jamais envisagé un engagement politique ailleurs qu'au Havre", où il est élu depuis 2001 et a fait carrière, d'abord sous le tutorat de l'emblématique maire Antoine Rufenacht. "C'est la ville que j'aime. C'est là que sont mes attaches", a plaidé celui qui ne manque pas une occasion de chanter les mérites du port dans ses interventions publiques. "C'est ici et nulle part ailleurs que je veux me confronter au suffrage universel", a-t-il insisté.