La "Grande confrontation Paris" : police et sécurité, un thème central de la campagne municipale dans la capitale

Anne Hidalgo a longtemps été contre la création d'une police municipale. Mais en janvier 2019, elle déclarait au Parisien : "Nous avons eu les attentats en janvier et novembre 2015. Depuis, la police nationale est plus mobilisée sur ces sujets et il y a un champ entier qui n’est pas assez traité : les questions de la tranquillité publique, du quotidien et de la façon dont on peut faire respecter les règles collectives. Il y a donc besoin de faire évoluer cette situation".

Durant plusieurs mois, ses services ont travaillé avec le ministère de l'Intérieur afin de mettre en place cette police de 5000 agents, que la maire souhaite "non armée". L'enjeu : mettre en place cette force de sécurité, désormais réclamée par une majorité de Parisiens, avant les élections municipales. Si la mairie de Paris se disait "prête", un amendement permettant sa création a été rejeté en octobre au Sénat, puis en novembre à l'Assemblée nationale, retoqué par la majorité présidentielle.

En officialisant sa candidature à sa réélection, le 11 janvier 2020, Anne Hidalgo a promis que cette police municipale "verrait le jour au lendemain de l'élection municipale". "Elle sera équipée d'armes pour se protéger et intervenir, comme toutes les polices municipales", a-t-elle précisé. "Mais pas d'armes létales. On ne va pas se substituer à la police nationale." Le dimanche 26 janvier sur Europe 1, l'édile a précisé qu'elle souhaitait une police municipale "paritaire". Dans un entretien à L'Obs, le 5 février, elle a détaillé les missions de ces 5000 agents : faire respecter "les règles du quotidien" (encombrants, mégots, déjections...), surveiller les usagers de la voie publique, lutter contre "les actes racistes, antisémites ou anti-LGBT", ou encore faire respecter les critères environnementaux aux automobilistes.

"Nous devons avoir une police municipale, de proximité, sur le terrain, mais qui ne se substitue à la police nationale", a-t-elle redit lors de la "Grande confrontation Paris", le 4 mars sur LCI.