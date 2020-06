Municipales : yoga, stand-up, apéros... les candidats en campagne forcés à l'originalité

Qui dit campagne électorale dit meetings, réunions de quartier, porte-à-porte, tractages et déambulations sur les marchés. Mais à l’heure où la distanciation physique est de mise et les rassemblements de plus de 10 personnes toujours interdits, les candidats au second tour des élections municipales doivent trouver autre chose pour faire passer leurs messages et se démarquer. Si la majorité veillera principalement à être active sur les réseaux sociaux et à déposer ses tracts dans les boîtes aux lettres, certains ont fait le choix de l'originalité.

"Pour le premier tour, nous avons fait une grosse campagne de porte-à-porte et avons été très présents sur les marchés. Mais la crise nous oblige à être créatifs, à nous interroger sur nos pratiques militantes, souvent devenues automatiques", explique à LCI Baptiste Chapuis, de la liste "Orléans solidaire écologique".

"Sur les marchés, plutôt que d'aller à la rencontre des électeurs, nous installerons des présentoirs fixes pour qu'ils puissent venir à nous s'ils le souhaitent", continue-t-il. "Nous allons aussi développer notre présence dans l'espace urbain, en installant nos affiches, slogans et notre plan d'urgence face à la crise sanitaire à côté des feux tricolores par exemple. Et des réunions d'appartement, nous allons passer aux réunions dans les jardins et les cafés."