Municipales 2020 : les candidats verdissent leurs programmes

JT 20H - En mars 2020, nous élirons nos maires. Pour ce rendez-vous électoral, les candidats ont tendance à verdir leur programme, quitte parfois à opérer un tournant radical. Démarche sincère ou calculée, nous avons enquêté sur cet intérêt pour l'écologie

Pour gagner une mairie en mars prochain, le vert est la couleur à la mode. Celle-ci s'affiche partout. Tous les partis s'emparent du sujet de l'écologie, d'En Marche à la droite, dans les métropoles comme les petites villes. Nous sommes allés à la rencontre de deux maires, ceux de Montpellier et de Béthune, pour comprendre les raisons de cet appétit soudain pour l'écologie.



