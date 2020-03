Municipales : les Rouennais placent la circulation, la propreté et la pollution en tête de leurs préoccupations

De leur côté, que pensent les Rouennais de leur ville ? Quelles sont à leurs yeux les priorités du prochain mandat ? Pour y voir plus clair, LCI est partenaire de la plateforme Monaviscitoyen, qui leur donne la parole en temps réel et de façon ouverte, et dont le “Manifeste” est à consulter ici . En voici un rapide aperçu, sur la base de près de quelque 148900 contributions collectées à ce jour sur l’ensemble du territoire de cette agglomération.

Parmi les atouts de leur ville, les Rouennais placent en tête le patrimoine architectural, les loisirs, l'offre culturelle ainsi que les commerces et les restaurants. Inversement, ils citent parmi les principales faiblesses les difficultés liées à la circulation. Dans leurs nombreuses contributions, les habitants fustigent ainsi "le nouveau plan de circulation", "la circulation démente" pour les automobilistes, des embouteillages "constants" et "dignes de Paris pour entrer dans Rouen". Avec les difficultés associées : "impossibilité de se garer" dans le centre-ville, ou encore"coût du stationnement" qui porterait un coup aux commerces de proximité.

La question de la propreté arrive en deuxième position parmi les faiblesses identifiées par les contributeurs. On dénonce ainsi "une ville pas très propre", le "manque d'entretien", des poubelles "pratiquement pas triées", "les décharges sauvages un peu partout" ou encore "les crottes de chiens dans la rue, les ordures qui débordent et par conséquent les rats en plein centre-ville même le jour". Les habitants recommandent ainsi "d'améliorer le ramassage des ordures", de "veiller à vider les poubelles plus souvent" et de mettre plus de poubelles".

L'état de la chaussée est régulièrement associé à ce sentiment de saleté. "Manque d'entretien, pavés manquants, circulation en fauteuil difficile", peut-on ainsi lire, ou encore "la voirie dans un état épouvantable", "les chaussées et trottoirs non refaits", des espaces piétons "comportant des trous, du bitume cassé"... Plus généralement, les contributeurs estiment que la rive gauche de Rouen est "délaissée", par contraste avec la rive droite, avec des conséquences ressenties sur le cadre de vie.