Municipales : "Mon choix n'a pas fonctionné", reconnaît Jean-Luc Mélenchon

A l'issue du second tour, LFI s'est cantonnée à faire l'appoint de coalitions ou des scores modestes au sein de collectifs citoyens - même si elle a aussi revendiqué 35 maires dans de petites et moyennes communes, tandis que les écologistes ont remporté plusieurs grandes villes dimanche, dont Lyon, Bordeaux ou Strasbourg.

"Une candidature commune, on verra", a poursuivi le député des Bouches-du-Rhône. "Il faut d'abord qu'eux-mêmes intègrent leur dimension nouvelle. Ils sont d'une grande férocité, à Lyon ils ne nous ont pas laissé une seule mairie d'arrondissement alors que nous en avions", s'est-il plaint à propos de leur accord de second tour.

Compte-t-il dialoguer avec eux en vue de la présidentielle de 2022 ? "D'abord laissons-les se mettre en place, régler leurs problèmes entre eux. Il y aura des discussions, des rencontres. Mais ce qui ne serait pas normal, c'est que tout le monde se précipite en-dessous de l'arbre de Noël en disant 'et moi, et moi?'".

M. Mélenchon a aussi pointé des divergences de fond: "Quand David Cormand, l'un des plus respectés dans l'écologie politique, dit 'Vive l'Europe des régions' ou d'autres 'A bas l'Etat jacobin', on va avoir du mal à discuter". "Et on peut pas parler de la planification écologique, ils n'aiment pas le plan, ça leur rappelle l'Union soviétique", a-t-il ironisé.