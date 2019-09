La dette de Paris a-t-elle augmenté de 50% depuis le mandat d'Anne Hidalgo comme l'affirme Benjamin Griveaux ?

À LA LOUPE – Benjamin Griveaux, candidat investi par LaREM pour les élections municipales 2020 à Paris, était l'invité d'Elizabeth Martichoux sur LCI le mardi 3 septembre 2019. Il en a profité pour critiquer la politique budgétaire d'Anne Hidalgo. Selon lui, la dette de la ville aurait augmenté de 50% depuis le début de son mandat. À La Loupe a vérifié.

Si Benjamin Griveaux reconnaît qu'Anne Hidalgo n'a pas augmenté les impôts des Parisiens, cette promesse s'est faite au détriment de l'endettement de la ville. "Elle n’a pas augmenté les impôts aujourd’hui, mais la dette ? Elle a été multipliée par cinq en 15 ans et elle a quasiment augmenté de plus de 50% durant son mandat." Le candidat s'est ensuite engagé, lui, à ne pas aggraver l'endettement s'il est élu car il considère que "la dette", ce sont "les impôts de demain, que devra payer la génération."

Contactée par LCI, l'équipe municipale conteste totalement les chiffres avancés par Benjamin Griveaux. "La dette totale a été multipliée par 3,83 au cours des 15 dernières années, et pas par 5. Depuis l’élection de la maire, la dette a été multipliée par 1,44, et non par 10." Alors qui, de la mairie ou du candidat investi par LaRem, prêche le vrai ? Pour en avoir le cœur net, nous avons demandé les chiffres sur lesquels la Ville s'appuyait pour sa réponse. Ses services nous ont invité à consulter l'encours de la dette bancaire et obligataire mentionné au sein des Rapports financiers. Cette notion recouvre le niveau d'endettement constitué par la Ville auprès des banques et des marchés financiers.

Anne Hidalgo a été élue depuis avril 2014. Nous avons donc effectué la comparaison de l'encours de la dette au 1er janvier 2015 - soit 3,905 milliard d'euros - avec celui constaté au 1er janvier 2019 - soit 5,699 milliards d'euros. Durant cette période, la dette parisienne a été multipliée par 1,47. Un chiffre très proche de celui communiqué par la Ville, et donc très éloigné de la multiplication par dix avancée par Benjamin Griveaux.

L'analyse sur 15 ans est, quant à elle, impossible, les Rapports financiers en ligne ne remontant que jusqu'à 2005. Il faut donc se contenter d'une comparaison sur les 14 dernières années. On constate alors que, depuis 2005, l'encours de la dette bancaire et obligataire est passée de 1,109 milliard d'euros à 5,699 milliards d'euros. Une multiplication par plus de cinq qui donnerait donc raison à Benjamin Griveaux et pas aux services municipaux, qui avançaient une multiplication par 3,83.