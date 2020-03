Municipales : pollution, propreté et sécurité en tête des priorités des électeurs de Grenoble

Eric Piolle parviendra-t-il à conserver son siège à Grenoble ? Le maire écologiste sortant allié au front de gauche, élu en 2014 dans une quadrangulaire, doit affronter une forte concurrence à gauche, notamment celle d’Olivier Noblecourt, ancien adjoint au maire PS Michel Destot, soutenu par l'ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem. En outre, ces élections sont marquées par le retour d’Alain Carignon, ancien maire de Grenoble (1983-1995) condamné et incarcéré à la fin des années 1990 pour faux, usage de faux et abus de biens sociaux, et revenu en politique en 2019. Attaqué par la droite sur sa gestion - Grenoble reste l'une des grandes villes les plus endettées de France -, Eric Piolle défend notamment de nouvelles mesures environnementales dans une région fortement marquée par la pollution.

Quant aux Grenoblois, que pensent-ils de leur ville ? Quelles sont à leurs yeux les priorités du prochain mandat ? Pour y voir plus clair, LCI est partenaire de la plateforme Mon avis citoyen, qui leur donne la parole en temps réel et de façon ouverte, et dont le “Manifeste” est à consulter ici. En voici un rapide aperçu, sur la base de près de quelque 51.200 contributions collectées sur l’ensemble du territoire de cette métropole.