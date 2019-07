Qui sera le candidat LaREM à Paris ? Après Mahjoubi, Anne Lebreton rejoint elle aussi Cédric Villani

"Aujourd’hui je choisis de rejoindre Cédric Villani avec Mounir Mahjoubi." Par ces mots parus dans Le Journal du Dimanche, l'adjointe au maire du 4e arrondissement Anne Lebreton a affiché son soutien à Cédric Villani. "Malgré mon très fort désir de porter une candidature féminine à la commission d’investiture de LaREM, je souhaite aujourd’hui apporter tout mon soutien à celui dont je pense qu’il fera un maire exceptionnel pour Paris", poursuit celle qui était alors la seule femme candidate LaREM en lice pour la mairie de Paris.





Avec ce nouveau ralliement, trois jours après celui de l'ancien candidat Mounir Mahjoubi, Cédric Villani distance un peu plus Benjamin Griveaux, son principal rival. Et selon Anne Lebreton, celui qui a une "énergie qui déplace les montagnes, une bienveillance qui sait réunir au-delà de tous les camps (...) aura cette capacité de s’adresser à tous les Parisiens, de réconcilier l’Ouest et l’Est, Paris et sa région, Paris et l’Etat, Paris et le reste de la France".