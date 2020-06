Nombre de communes, électeurs, triangulaires : le second tour des municipales en trois chiffres

Au même titre que les commerces, magasins, bars et restaurants, la vie reprend progressivement dans les collectivités et les administrations locales ces dernières semaines, pour lesquelles une grande échéance approche à grands pas. Dimanche 28 juin, et après trois mois de retard en raison de l'épidémie de Covid-19, les électeurs sont ainsi appelés à se rendre dans les bureaux de vote pour participer au second tour des élections municipales.

Si la majorité des communes ont d'ores et déjà un maire après le premier tour, tout reste à faire dans d'autres villes, notamment les plus grandes.