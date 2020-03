Municipales : trafic automobile et sécurité, thèmes prioritaires de la campagne à Nantes

Dans cette ville particulièrement marquée par le mouvement des Gilets jaunes et les manifestations, la maire socialiste, Johanna Rolland, défendra son titre face à trois autres femmes : Laurence Garnier, la vice-présidente LR du conseil régional des Pays de la Loire, Valérie Oppelt, députée LaREM de Loire-Atlantique et Julie Laernoes, vice-présidente EELV de la métropole. Si la sortante semble en bonne position - un sondage la plaçait en tête en juin dernier -, elle est attaquée par la droite et le RN sur le thème de l’insécurité. Un sujet d'ailleurs abordé lors du débat qui s'est tenu entre les candidats à l'élection, le 12 février sur TéléNantes, au même titre que celui des transports.

Quant aux Nantais, que pensent-ils de leur ville ? Quelles sont à leurs yeux les priorités du prochain mandat ? Pour y voir plus clair, LCI est partenaire de la plateforme Mon avis citoyen, qui leur donne la parole en temps réel et de façon ouverte, et dont le “Manifeste” est à consulter ici. En voici un rapide aperçu, sur la base de près de quelque 102.900 contributions collectées sur l’ensemble du territoire de cette métropole.