Un candidat LREM face à Anne Hidalgo en 2020 ? Castaner et Griveaux soufflent le chaud et le froid

Partir ou non à la conquête de la capitale ? A deux ans des prochaines municipales, la question n'est visiblement pas tranchée, du moins officiellement, dans les rangs du mouvement d'Emmanuel Macron. Alors que le président de la République et la maire de Paris évitent avec précaution l'opposition frontale, les responsables LREM soufflent le chaud et le froid sur la question, quitte à ne pas délivrer exactement le même message.





Interrogé dimanche matin sur France 3, le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, que certains disaient à un moment intéressé par la mairie de Paris, a estimé qu'il y aurait "vraisemblablement" un candidat LREM en 2020 face à l'actuelle maire socialiste, à condition que le mouvement présidentiel définisse un projet "qui recueille l'assentiment" des Parisiens, ce que à quoi s'emploient les élus LREM de la capitale à travers de "nombreux ateliers". Le secrétaire d'Etat a malgré tout temporisé, assurant que l'heure n'était pas aux candidatures. "Il reste encore deux ans de mandat à Anne Hidalgo [...] C'est à la fin d'un mandat que l'on dira si cela a été bon ou non pour les Parisiens". "Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si l'on sera en capacité de porter une candidature", a conclu le ministre.