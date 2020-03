Municipales : voiture, stationnement et pollution au cœur de la campagne à Strasbourg

Quant aux Strasbourgeois, que pensent-ils de leur ville ? Quelles sont à leurs yeux les priorités du prochain mandat ? Pour y voir plus clair, LCI est partenaire de la plateforme Mon avis citoyen, qui leur donne la parole en temps réel et de façon ouverte, et dont le “Manifeste” est à consulter ici . En voici un rapide aperçu, sur la base de près de quelque 34.700 contributions collectées sur l’ensemble du territoire de cette "eurométropole".

La succession est ouverte à Strasbourg où le maire ex-PS Roland Ries ne brigue pas de troisième mandat. Onze listes ont été déclarées, dont trois issues de ses adjoints. L’actuel Premier adjoint, Alain Fontanel, est le candidat investi par LaREM. A gauche, c'est l'ancienne maire de Strasbourg Catherine Trautmann qui conduit la liste socialiste, face à l’écologiste Jeanne Barseghian et à l’alliance LFI-Générations menée par Kevin Loquais. Jean-Philippe Vetter a été investi par LR pour tenter de reprendre cette ville tenue par la droite entre 2001 et 2008. Un sondage publié mi-janvier plaçait l'alliance conduite par les écologistes en tête des intentions de vote.

La "capitale du vélo", dont l'hypercentre est partiellement piéton, a toujours des difficultés avec la voiture. C'est ce qui ressort des contributions des Strasbourgeois sur la plateforme. Parmi les principales qualités identifiées de la métropole figure logiquement le vélo et les nombreuses pistes cyclables qui la desservent, suivi des activités culturelles, du patrimoine, des espaces verts et des transports en commun.

Mais à l'inverse, voiture et stationnement arrivent en première place des faiblesses de la ville, selon ses habitants. Pour les uns, le rétrécissement de la voirie au profit des circulations douces et des piétons a entraîné des bouchons. "Tout est fait pour emmerder l'automobiliste plutôt que fluidifier le trafic", se plaint ainsi un habitant du centre-ville. Un habitant de Koenigshoffen déplore une "guerre contre les automobilistes", voire une "chasse permanente" aux voitures. Pour les autres, il y a encore trop de voitures à Strasbourg. On signale ainsi "les embouteillages aux heures de pointe" (quartier de la Bourse) et "la circulation intense des poids-lourds" (Neudorf).

La question liée du stationnement s'invite en deuxième position des faiblesses de la ville, selon les contributeurs. "Beaucoup trop cher au nom de la politique anti-voiture", "manque de parkings gratuits", peut-on notamment lire, tandis que d'autres déplorent le "stationnement sauvage" des automobilistes et des "rues encombrées de voitures faute de place de stationnement". La pollution se hisse à la troisième place des préoccupations des habitants, le plus souvent liée au trafic routier. Enfin, des contributeurs font remonter des problèmes de cohabitation entre les automobilistes et les cyclistes.