Municipales 2020 : vous avez jusqu'à vendredi pour vérifier si vous êtes inscrit (ou vous inscrire) sur les listes électorales

MUNICIPALES - Plus que quelques jours pour vous inscrire sur les listes électorales et ainsi pouvoir voter aux municipales qui se dérouleront les 15 et 22 mars prochain.

Attention ! Si vous avez jusqu'au 15 mars pour décider de la liste pour laquelle vous voterez le 15 mars au premier tour des élections municipales, il ne vous reste que quelques jours pour vous inscrire à temps sur les listes électorales. La date butoir est le vendredi 7 février. Mais êtes-vous certains d'être bien inscrits ? Rien de plus simple : il est possible de le vérifier en ligne et de s'inscrire directement, sur le même support.

Vérifiez en ligne si vous êtes bien inscrits

Vous avez un doute sur votre inscription ? Pour vérifier que votre nom figure bien sur les listes, rien de plus simple : le site Service-Public.fr permet de le vérifier votre situation électorale. Pour cela, indiquez vos noms, prénoms, date de naissance, ainsi que votre mairie. Si votre profil apparaît, vous pourrez ainsi connaître le bureau de vote vous devrez vous rendre le jour des élections. En revanche, si Service-Public.fr ne vous retrouve pas, c'est que vous n'êtes pas inscrit. Petite particularité. L'inscription sur les listes électorales est automatique pour les jeunes de 18 ans ainsi que pour une personne ayant obtenu la nationalité française après 2018.

Il n'a pas nécessaire de se déplacer en mairie pour s'inscrire

Aujourd'hui, toutes les démarches peuvent s'effectuer en ligne. Il n'est plus nécessaire de se rendre en mairie. Une fois vos noms, prénoms et adresse indiqués, le site Service-Public.fr vous indiquera quelle sera votre bureau où établir votre inscription. Pour cela, il vous faudra fournir - sous forme dématérialisée - la photocopie recto-verso de votre pièce d'identité et un justificatif de domicile datant de moins de trois mois. Ces démarches s'effectuent également via Service-Public.fr. Une fois votre demande réceptionnée et validée par les services municipaux, vous recevez un email vous confirmant votre inscription. Votre toute nouvelle carte d'électorale arrivera directement dans votre boîte aux lettres.

Evidemment, il est toujours possible de procéder à son inscription sur place en mairie, à la condition d'apporter les documents nécessaires - justificatif de domicile et pièce d'identité - et remplir le formulaire Cerfa 12669* 02.