Municipales : à Forbach, le candidat RN utilise la photo d'une inconnue extraite d'une banque d'images pour tract

FIGURANTE - À Forbach (Moselle), le Rassemblement national a publié il y a trois semaines son affiche de campagne en vue des élections municipales. Sauf que le candidat y pose avec une jeune femme qui n'est autre qu'une mannequin d'une banque d'images en libre-service. Un photomontage dévoilé par le comité de soutien local de Florian Philippot.

C'est ce qu'on pourrait appeler une belle erreur de communication. Sur l'affiche de campagne de Lucien Terragnolo, candidat Rassemblement national aux élections municipales à Forbach (Moselle), une jeune femme pose à ses côtés, sourire aux lèvres. Sauf que cette dernière n'est pas une membre de son équipe, mais une mannequin dont la photo a été tirée d'une banque d'images en ligne . Le comité de soutien local de Florian Philippot, désormais Patriotes et ancien bras droit de Marine Le Pen, a dévoilé la supercherie sur Twitter le 15 octobre.

Sollicité par L'Est Républicain, Lucien Terragnolo a reconnu le photomontage, puis s'est défendu en expliquant que la sympathisante RN, qui devait être sur l'affiche à l'origine, s'était rétractée après la séance photo et que son équipe avait fait appel à cette banque d'images à la suite de cela. "L’idée était de montrer la diversité de notre mouvement, la jeunesse. Nous voulions symboliser l’esprit d’équipe… et pas du tout présenter notre liste", a-t-il poursuivi auprès du quotidien régional. Le candidat RN a jugé bon de préciser que la mannequin ressemblait par ailleurs beaucoup à la sympathisante qui était censée poser à ses côtés.