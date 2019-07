Municipales à Lyon : Collomb propose un mandat partagé à Kimelfeld, fin de la crise ?

En visite à Villeurbanne lundi 8 juillet, Emmanuel Macron avait exhorté les deux hommes à "agir ensemble", prenant soin de dîner avec l'un et de petit-déjeuner avec l'autre pour tenter d'apaiser la situation. Invité sur CNews ce mercredi, Gérard Collomb a pour la première fois avancé une proposition très concrète à l'adresse de son rival et ancien dauphin, David Kimelfeld, en guise de tentative de sortie de crise.





"Ce sur quoi on discute actuellement avec le président de la République et avec la Commission d'investiture, c'est plutôt un engagement dans le temps où je commencerais le mandat à la métropole de Lyon et nous irions en ticket pour pouvoir préparer la gouvernance de cette ville et faire comme c'est normal une succession", a-t-il expliqué sur la chaîne.