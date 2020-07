Municipales à Marseille : le coup de pouce inattendu d'Alain Delon à Samia Ghali

"J'ai été amené à connaître et à apprécier Samia Ghali, dont j'ai constaté l'attachement authentique à sa ville de Marseille, une ville si chère à mon cœur à moi aussi et où j'ai beaucoup tourné". Dans un communiqué transmis à l'AFP, Alain Delon a annoncé son soutien la candidate PS victorieuse dans les 15e et 16e arrondissements populaires de Marseille. L'acteur, qui a notamment joué un voyou marseillais dans Borselino, a ajouté faire "vraiment confiance" à cette "femme d'action" qui mettra "toute son énergie" au service de la ville et de ses habitants. Après un AVC en juillet dernier, Alain Delon n'était jusqu'ici pas réapparu dans les médias.