Municipales à Paris : avec du retard et quelques difficultés, Cédric Villani a tiré au sort les 48 candidats qui figureront sur ses listes

Depuis le 4 novembre, n’importe qui pouvait candidater pour figurer sur les listes de l’ancien député de La République en marche, à condition d’être éligible (habiter Paris, être Français, avoir 18 ans), de ne pas faire partie d’un mouvement ou d’un parti politique, et de signer une charte de valeurs. Si la diversité d’âge a été respectée (20% des candidats avaient la vingtaine, 20% la trentaine, 20% la quarantaine, 20% la cinquantaine, 10% la soixantaine et 3% moins de 20 ans), la difficulté a été d’attirer des femmes. Seules 27% des candidatures étaient féminines. Alors pour respecter la parité, avant le tirage au sort final, les candidats ont été divisés en deux colonnes hommes/femmes, et chaque place ouverte a été attribuée via l’un ou l’autre des chapeaux.