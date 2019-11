Des forces de l'ordre dans chaque rame de métro la nuit ? Les opposants de Griveaux raillent sa proposition

"De qui se moque-t-on ?" a renchéri Valérie Pécresse, dont l'agenda est également rythmé par des annonces sécuritaires. La patronne de l'exécutif régional, ex-LR, doit en effet détailler ses annonces pour renforcer la sécurité dans les transports en commun à l'occasion de la Conférence internationale sur la sécurité des mobilités, qui se tient jeudi 28 novembre. La Région compte notamment embaucher 785 agents supplémentaires sur le réseau francilien, généraliser les "caméras piétons" pour les 1000 agents de la sûreté RATP et renforcer la surveillance à La Défense, Châtelet et Opéra, les stations les plus marquées par la hausse de la délinquance.

Selon le décompte de Pierre Liscia, élu du 18e arrondissement et lieutenant de Valérie Pécresse dans la capitale, la proposition de Benjamin Griveaux conduirait, "avec un total de 1.280 rames de métro et de RER", à embaucher "au moins 2.500 agents de sécurité supplémentaires".

Sollicité par LCI, Emmanuel Grégoire, premier adjoint d'Anne Hidalgo, se livre toutefois à une critique prudente de la sortie du candidat LaREM. "Nous sommes les premiers à reconnaître qu'il y a un problème de sécurité préoccupant dans les transports", assure-t-il. "Cependant, cette proposition nous semble inopérante. D'abord parce que cette compétence relève d'Ile-de-France Mobilités (l'autorité régulatrice des transports, NDLR) et non du maire de Paris. Nous préférons travailler, sur ce sujet, en bonne entente avec Ile-de-France Mobilités. Ensuite, parce que la majorité actuelle a décidé de réduire les effectifs de police dans le métro, et qu'elle vient de refuser de voter l'amendement à l'Assemblée nationale permettant la création d'une police municipale à Paris."

"Il y a bien entendu un sujet de sécurité dans le métro mais ce n'est pas la solution. Cela conduirait à recruter des milliers de policiers supplémentaires", juge également, sollicité par LCI, Gaspard Gantzer, candidat à la mairie de Paris et auteur d'une note récente sur la sécurité dans la capitale pour la fondation Terra Nova. "Il vaut mieux avoir des patrouilles mobiles de jour comme de nuit, dans les couloirs et wagons. Il y en a déjà un peu aujourd’hui mais il faut que la RATP en mette davantage et que la future police municipale puisse aussi y participer en renfort."

Parmi ses propositions, Benjamin Griveaux a également avancé l'idée de "sanctuariser" un wagon dans chaque rame de métro ou de RER, le soir, équipé d'un système de vidéosurveillance et d'alerte en cas d'agression. Une idée déjà développée en 2010 par Valérie Pécresse, qui suggérait de dédier certains wagons aux femmes. La proposition a toutefois été critiquée, elle aussi, par les opposants du candidat LaREM, le système d'alerte et de surveillance étant d'ores et déjà déployé dans les nouvelles rames de métro. De plus, ces dernières ne se composent plus de voitures séparées, mais de wagons reliés entre eux qui permettent de circuler librement d'un bout à l'autre de la rame, rendant apparemment impossible d'en "sanctuariser" une partie.