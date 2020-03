Municipales à Paris : les candidats en campagne se tournent vers la communauté LGBT

La communauté LBGT de la capitale, objet de toutes les attentions à huit jours des élections. Les principaux candidats à la mairie de Paris ont annoncé, ces derniers jours, un cocktail de mesures destinées notamment à lutter contre les discriminations et les agressions dont sont victimes la communauté LGBT de Paris.

La maire socialiste sortante, qui revendique déjà un bilan en la matière - dont les 250000 euros de subventions annuelles versées aux associations et l'organisation des Gay Games en 2018 -, devrait détailler ses propositions vendredi soir, à l'occasion d'une "soirée des fiertés" organisée par sa plateforme Paris en commun dans le 10e arrondissement de Paris, et rythmée par des "performances artistiques" et par la présence de personnalités LGBT.

Parmi ses propositions, Anne Hidalgo mobilise ainsi un large volet sécuritaire, dans le cadre de la création d'une police municipale de 5000 agents, qui seront "formés" à la lutte contre les discriminations. Elle veut également renforcer "les dispositifs de prise en charge" des jeunes "mis à la porte par leurs parents", et des réfugiés ayant fui leur pays en raison de leur orientation sexuelle, ou encore soutenir une application de géolocalisation des victimes d'agressions. Sur un plan plus symbolique, la maire sortante promet de créer "un lieu de mémoire et d'archives LGBT+", ainsi qu'une "Maison des cultures LGBT+ au cœur du Marais" et plus largement "créer des espaces consacrés" dans la capitale, des noms de rues ou des commémorations.

La candidate socialiste a appuyé sa campagne en direction de la communauté LGBT avec un compte Twitter spécifique, "Fiertés en commun", qui relaye ses propositions sur les réseaux sociaux.