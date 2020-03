Municipales à Paris : les petites piques et les mini clashs du premier débat sur LCI

Les sept candidats aux élections municipales dans la capitale étaient réunis ce mercredi sur LCI pour La Grande confrontation. A l'occasion du premier débat de la campagne, organisé en partenariat avec RTL et 20 Minutes, les échanges ont été essentiellement courtois entre Agnès Buzyn, Cédric Villani, Serge Federbusch, David Belliard, Rachita Dati, Danielle Simonnet et Anne Hidalgo. Mais ils se sont aussi parfois tendus, l'enjeu étant de taille pour les candidats à dix jours du premier tour.

Autre sujet de discorde : la propreté dans les rues de Paris. Taclée par Agnès Buzyn (LREM) au sujet des poubelles et du tri sélectif dans les rues, Anne Hidalgo a répliqué : "J’entends beaucoup de 'y a qu'à, faut qu'on', qu'en cinq jours on va régler le problème de la propreté à Paris'. Je me dis qu’il faut un peu d’humilité et beaucoup de pragmatisme. Je doute que la méthode 'en 100 jours' qui consiste à tout privatiser ou à remettre des agents soit une méthode qui, comme vous en avez l’habitude, ne mette pas dans la rue les agents du service municipal." Anne Hidalgo ajoute : "Je pense qu'il faut aujourd'hui reconnaître le travail que font nos agents de propreté dans un contexte qui n'est pas simple. Toutes les semaines, le service public municipal est là pour réparer et nettoyer manifestation après manifestation. Ce sont les mêmes qui, au quotidien, viennent réparer nos rues."