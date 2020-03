Municipales à Paris : Dati devant Hidalgo au premier tour, selon un sondage exclusif LCI

Rachida Dati et Anne Hidalgo confirment leur avance à moins de deux semaines du premier tour des élections municipales. Selon le sondage Harris Interactive x Agence Epoka pour LCI publié ce mardi 3 février, la maire LR du 7e arrondissement arriverait en tête au premier tour avec 25% des voix, devant la maire socialiste sortante Anne Hidalgo (24%) et la candidate La République en marche Agnès Buzyn (17%).

Les débats s'annoncent donc intenses mercredi 4 mars à partir de 20h45 sur LCI pour la Grande confrontation. Les sept principaux candidats débattront de la sécurité, du logement, de la propreté ou encore de l'écologie, et essayeront de gagner des points avant le premier tour du scrutin, qui aura lieu le dimanche 15 mars. Le duel entre Anne Hidalgo et Rachida Dati sera particulièrement scruté.

Lors du dernier sondage Harris Interactive x Agence Epoka pour LCI, ces deux dernières étaient au coude à coude, créditées toutes les deux de 23% d’intentions de vote au premier tour. Lors de ce nouveau sondage, elles gagnent donc respectivement 2 et 1 points. Agnès Buzyn stagne, à 17%. David Belliard et Cédric Villani accusent la chute la plus importante (- 2 points).

Les sondés ont également été interrogés sur les thématiques les plus importantes à leurs yeux pour ces élections municipales. Ils citent, dans l'ordre : la propreté (54%), la sécurité des biens et des personnes (47%), les transports en commun (38%), la préservation de l'environnement (31%) et la circulation et le stationnement (30%).

Enquête réalisée en ligne du 28 février au 2 mars, sur un échantillon de 1119 personnes inscrites sur les listes électorales à Paris, selon la méthode des quotas.