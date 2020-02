Municipales à Paris : à peine nommée, Buzyn enterre deux mesures controversées de Griveaux

Et, dans ce droit d'inventaire, la nouvelle cheffe de file de LaRem est prête à enterrer deux mesures phares, mais très controversées, de son prédécesseur : le déplacement de la gare de l'Est pour créer un "Central Park" parisien et l'apport de 100.000 euros pour permettre aux classes moyennes d'acheter un appartement dans la capitale. "Sa priorité, c'est la vie quotidienne des Parisiens, des projets très concrets", résume auprès de l'AFP l'une des têtes de liste d'arrondissement.

À propos du "Central Park" sur les voies de la gare de l'Est, afin d'en faire un "poumon vert", Buzyn "ne partage pas l'idée qu'un projet de cette nature puisse être réalisé", a fait savoir à franceinfo une tête de liste présente lundi au déjeuner de l'ex-ministre. "Elle n'est pas sur les grands projets urbains, elle est dans un premier temps pour apaiser Paris, le rendre plus propre et plus tranquille." La proposition faite maladroitement par Benjamin Griveaux le 26 janvier avait été moqué et critiqué sur les réseaux sociaux. "Je propose de déplacer la Gare de Lyon à Lyon, comme ça le trajet en train sera plus court", avait ironisé sur Twitter le premier adjoint à la maire de Paris Emmanuel Grégoire, qui est aussi directeur de la campagne d'Anne Hidalgo.