Municipales à Paris : Anne Hidalgo derrière LaREM au premier tour, peu importe le candidat, selon notre sondage exclusif

Selon un sondage BVA pour "La Tribune", RTL, Orange et LCI, réalisé sur Internet du 6 au 11 juin 2019 sur un échantillon de 1294 personnes inscrites sur les listes électorales, issues d'un échantillon représentatif de 1503 Parisiens âgés de 18 ans ou plus, LaREM arriverait en tête des intentions de vote au premier tour des élections municipales de 2020 à Paris, devant Anne Hidalgo (21%), qu'il s'agisse de Benjamin Griveaux (25%), Cédric Villani (25%) ou Mounir Mahjoubi (22%).





Autre point important de ce sondage, l'hypothèse d'une candidature d'Edouard Philippe, l'actuel Premier ministre, à la mairie de Paris. Si plus de la moitié des Parisiens ne se sont pas prononcés à la question : "Qui ferait le meilleur maire parmi les personnalités 'LaREM compatibles' ?", 15% des répondants ont cité l'ancien maire du Havre, devant Benjamin Griveaux (10%) et Cédric Villani (8%). Auprès des sympathisants LaREM, le chef du gouvernement arrive également en tête avec 28%, contre 26% pour Griveaux et 13% pour Villani.





Contacté par LCI, l'entourage de la maire de Paris a réagi à ce sondage. "A un an des municipales, nous sommes résolument confiants et déterminés, tout en restant humbles : beaucoup d’engagements de mandature seront finalisés cette année, à l’image du réaménagement des grandes places parisiennes, beaucoup de pistes cyclables et d’équipements publics sont en cours de livraison, nous sommes dans l’action", confie son entourage.