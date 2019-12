Municipales à Paris : Anne Hidalgo et Rachida Dati "manifestement complices", selon Benjamin Griveaux

Rachida Dati, candidate des Républicains pour les municipales à Paris, et la maire PS Anne Hidalgo "sont manifestement complices" pour "préserver le statu quo", estime Benjamin Griveaux, le candidat investi par LaREM.

Dans un entretien accordé au Parisien, Benjamin Griveaux déclare que "Rachida Dati et Anne Hidalgo (qui n'a pas encore officialisé sa candidature) sont manifestement complices. Toutes deux veulent préserver le statu quo. Elles ont besoin l'une de l'autre pour enfermer les Parisiens dans l'affrontement gauche-droite qui les a tant servies." Le candidat LaREM ajoute que "les Parisiens n'en veulent plus. [...] Les Parisiens veulent une nouvelle équipe et un nouveau maire."