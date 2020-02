Municipales à Paris : Benjamin Griveaux retire sa candidature

"Ça va trop loin". D'une voix blanche, vendredi 14 février, Benjamin Griveaux a annoncé qu'il retirait sa candidature à la mairie de Paris. Selon les premiers éléments recueillis, cette décision fait suite à la publication, sur un blog confidentiel, de vidéos d'échanges de messages à caractère sexuels, entre une personne présentée comme le député de Paris, ancien porte-parole du gouvernement, et une personne non identifiée.

Le candidat a confirmé, sans rentrer dans les détails, les faits qui lui valent aujourd'hui ce départ précipité. "Un site internet et des réseaux sociaux ont relayé des attaques ignobles mettant en cause ma vie privée. Ma famille de mérite pas cela. Personne, au fond, ne devrait jamais subir une telle violence", a-t-il jugé.

Une "violence" qui l'a conduit à annoncer son retrait : "Je ne souhaite pas nous exposer davantage, ma famille et moi, quand tous les coups sont désormais permis. Cela va trop loin. C’est pourquoi j’ai décidé de retirer ma candidature à l’élection municipale parisienne. Cette décision me coûte, mais mes priorités sont très claires : c’est d’abord ma famille. Vous l’aurez compris. Et puis, c’est le projet pour Paris. Celui que nous avons construit et pour lequel nous nous sommes beaucoup battus. Ce projet, aujourd’hui, il vivra mieux sans moi."

Le candidat a fini par un mot aux militants qui l'ont assisté tout au long de sa campagne : "Merci aux équipes de campagne qui ne comptent pas leurs heures depuis tant de mois. Merci aux colistières et aux colistiers pour leur engagement. Merci à toutes celles et à tous ceux qui participent à cette formidable aventure." Et a appelé à "une campagne digne".