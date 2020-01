Municipales à Paris : Cédric Villani, un candidat au centre du jeu ?

Ses adversaires lui prédisaient un effondrement rapide. Et pourtant, après quatre mois de campagne, Cédric Villani s'accroche. Le dernier sondage Ifop-Fiducial pour le JDD le crédite de 13% des intentions de vote au premier tour, grignotant en partie l'électorat centriste et LaREM de la capitale, mais aussi chez les écologistes et, dans une moindre mesure, à droite. Candidat par défaut, ou candidat alternatif, c'est selon, le mathématicien semble attirer beaucoup d'électeurs qui ne se reconnaissent dans aucune formation politique, si l'on observe les détails de ce sondage .

Quant à sa relation avec le candidat LaREM Benjamin Griveaux... C'est plus que jamais le grand froid. Malgré les tentatives de médiation, le dialogue de sourds se poursuit. "Si j'ai pu parler à chacun d'entre eux séparément, je n'ai malheureusement pas pu réaliser ce large rassemblement que j'appelais de mes vœux", a ainsi reconnu l'élu Agir du 18e et ex-candidat Pierre-Yves Bournazel, finalement rallié à Griveaux. Il s'agissait pourtant, à l'en croire, de "la seule solution pour proposer une alternative crédible et positive à la maire sortante". Même constat de Gaspard Gantzer, l'ex-conseiller de François Hollande qui plafonne à 1% des intentions de vote, et qui a appelé ce lundi sur France Info les deux candidats ainsi que les écologistes à se rassembler pour éviter une réélection d'Anne Hidalgo.

Alors que Cédric Villani s'impose comme un pivot de cette campagne, son rapprochement avec le candidat LaREM semble de moins en moins probable. "Benjamin Griveaux continue de plonger irrémédiablement", tançait l'entourage de Villani, sollicité dimanche 19 janvier après le sondage par un journaliste de LCI. "Il faut à un moment donné ouvrir les yeux : il n'a jamais été la solution mais le problème dans cette élection." Pour ce soutien du mathématicien, "le seul qui soit aujourd'hui encore capable de faire le pont entre les écologistes et les progressistes pour gagner, c'est Cédric Villani".

"Cédric Villani n'est pas dans le carré de tête et ne peut plus prétendre l'emporter. C'est à son tour de prendre ses responsabilités", rétorquait l'entourage de Benjamin Griveaux, également sollicité par LCI. Si les deux équipes semblent irréconciliables, elles aboutissent à la même conclusion : "Si le film de cette élection est Hidalgo-Dati, nous en connaissons tous la fin : Anne Hidalgo sera réélue". Un pessimisme partagé dans la majorité présidentielle, à l'instar de ce député LaREM étranger à l'élection parisienne : "Il faudra voir s'ils arrivent à faire des alliances avec les Verts, mais pour le moment, la victoire d'Hidalgo paraît évidente".