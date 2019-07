Municipales à Paris : la commission nationale d’investiture de LaREM, un outil transparent pour départager les candidats ?

Les adversaires de Benjamin Griveaux ont-ils une chance ? Oui, assurent les instances de La République en marche et les membres de la commission nationale d'investiture (CNI). Mise en place le 3 juin dernier, cette dernière a pour mission de désigner qui mènera la liste LaREM à Paris face à Anne Hidalgo au printemps prochain, sous la houlette de la députée et ancienne juppéiste Marie Guévenoux, et du sénateur et ex-ministre de la Défense de Lionel Jospin, Alain Richard.





Les candidats à l'investiture - Cédric Villani, Benjamin Griveaux, Hugues Renson, Anne Lebreton et Antonio Duarte - seront entendus la semaine prochaine par la CNI, et la décision sera prise dans la foulée. "Les candidats seront auditionnés le 9, pour un verdict a priori le 10" a indiqué Marie Guévenoux à l'AFP il y a quelques semaines. Chaque candidat devait produire avant ce vendredi 5 juillet un dossier comprenant une note de stratégie politique pour les 1er et 2e tours, une note sur le projet pour Paris, ou encore un engagement à soutenir le candidat désigné. Chacun sera entendu 45 minutes, selon un ordre de passage tiré au sort, et plusieurs critères seront évalués, notamment la probité, la faisabilité du projet, l'implantation locale, la capacité de rassemblement et la connaissance du territoire.