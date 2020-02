Municipales à Paris : Dati et Hidalgo au coude-à-coude au premier tour, selon un sondage exclusif LCI

Le duel annoncé entre le Parti socialiste et les Républicains aura-t-il lieu à Paris ? Oui, à en croire le sondage exclusif Harris Interactive x Agence Epoka pour LCI publié ce mercredi 19 février. La maire sortante Anne Hidalgo (PS) arriverait en tête au premier tour, à égalité avec la maire du 7e arrondissement et candidate LR Rachida Dati. Toutes deux recueilleraient 23% des voix.

Cette enquête réalisée au lendemain de la validation de la candidature d'Agnès Buzyn revêt un intérêt particulier dans la mesure où celle-ci devait "rebattre les cartes", selon Stanislas Guerini. Néanmoins, l'ancienne ministre de la Santé ne ferait pas mieux que Benjamin Griveaux, qu'elle a remplacé au pied levé trois jours après son retrait de la campagne. En effet, dans les derniers sondages réalisés depuis le début de l'année, Benjamin Griveaux pointait lui aussi en troisième position.

Le résultat de ce sondage va-t-il faire changer de stratégie la nouvelle tête de la liste "Paris ensemble" ? Un élu interrogé par l'AFP déclarait ce mercredi : "Si Buzyn est au même niveau que Griveaux, entre 11 et 14%, c’est compliqué. Si elle est à 17-18%, on peut pousser. Et si elle est à 20%, même troisième… Tout est ouvert au deuxième tour." Mais le parti de la majorité a fait le choix de faire une campagne "en même temps", à la fois de droite et de gauche. Or, plus que jamais, la bataille parisienne devrait se jouer sur le vieux clivage socialistes/républicains.

Enquête réalisée en ligne du 17 au 19 février 2020 selon la méthode des quotas, sur un échantillon de 1092 personnes inscrites sur les listes électorales à Paris représentatif de la population parisienne âgée de 18 ans et plus.