Municipales à Paris : François Bayrou juge la rivalité Griveaux-Villani "stérile" et appelle à un plan B... avec Borloo ou Buzyn

ELECTIONS MUNICIPALES - Dimanche, dans l'émission Questions politiques, François Bayrou a défendu l'hypothèse d'une candidature alternative à Paris, pour dépasser l'affrontement "stérile" entre Benjamin Griveaux et Cédric Villani. Un "plan B" qui pourrait, dit-il, compter l'ancien ministre Jean-Louis Borloo ou la ministre de la Santé Agnès Buzyn.

Il a fini par dire tout haut ce qu'il pensait tout bas depuis plusieurs semaine. François Bayrou a vanté l'hypothèse d'un "plan B" pour les élections municipales à Paris, dimanche dans Questions politiques, l'émission de France Inter, Le Monde et France Télévisions, afin de permettre une alternance à Paris.

Pour le patron du Modem, la rivalité entre le candidat officiellement investi par LaREM, Benjamin Griveaux, et le dissident Cédric Villani, est "pour l'instant stérile". "Aucun ne se détache de l'autre et on est plutôt en phase de stagnation", a-t-il estimé. "Il serait intéressant de réfléchir à un plan B à Paris", a ajouté François Bayrou, préconisant "une stratégie de large rassemblement qui va de l'essentiel de la droite républicaine jusqu'à la majorité des écologistes, en passant par le centre".

Au même moment, lors du Grand Jury LCI-RTL-Le Figaro, Cédric Villani assurait qu'il irait "jusqu'au bout de cette campagne", et qu'il refuserait de s'allier avec Anne Hidalgo.