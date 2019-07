Municipales à Paris: Goasguen préfère Villani à Griveaux… et tacle Dati

Le problème n'est pas le nom du candidat mais "c'est de savoir si on veut changer de politique à Paris, oui ou non. Moi je pense que Villani serait sans doute plus ouvert que Griveaux", a estimé le député, le jugeant "sympathique". Il a estimé qu'il serait "bien pour les Parisiens d'avoir quelqu'un qui a eu la médaille Fields", équivalent du Nobel pour les mathématiques.

Pour lui, Emmanuel Macron va suivre de "très près" les municipales à Paris comme à Lyon où veut se présenter l'ancien ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Ce qui pourrait aboutir à "différer" la désignation des candidats prévue en principe mercredi. Début juin, Benjamin Griveaux avait rejeté la proposition d'alliance du député LR Claude Goasguen.





Le président par intérim de LR Jean Leonetti a pour sa part de nouveau exclu samedi toute alliance au niveau national avec LREM, insistant sur la spécificité de ce scrutin à deux tours par rapport notamment aux européennes qui n'en ont qu'un.