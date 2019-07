Municipales à Paris : Hugues Renson, Benjamin Griveaux et Cédric Villani entendus par LREM mardi

Les trois députés sont les derniers postulants encore en lice, après le retrait de trois autres candidats ces derniers jours. Le député Mounir Mahjoubi et l'élue du IVe arrondissement Anne Lebreton ont rallié la candidature de Cédric Villani, quand l'écologiste Antonio Duarte a déclaré dimanche faire alliance avec Benjamin Griveaux. Mounir Mahjoubi et Anne Lebreton accompagneront d'ailleurs Cédric Villani à son audition mardi. Antonio Duarte et le sénateur Julien Bargeton épauleront eux Benjamin Griveaux, a indiqué de son côté à l'AFP l'ancien porte-parole du gouvernement.





Le verdict pourrait être connu dès mercredi soir, à l'issue d'un bureau exécutif du parti qui permettra d'entériner une nouvelle vague d'investitures pour les prochaines élections municipales de mars 2020. La course à l'investiture LREM à Paris s'est déroulée dans un contexte de concurrence aiguisée ces dernières semaines, certains candidats appelant à l'organisation d'une primaire avec un vote des militants, ou demandant de temporiser sur le choix.





Si Benjamin Griveaux, proche d'Emmanuel Macron après avoir fait partie de sa garde rapprochée durant la campagne, fait figure de favori, Cédric Villani a récemment fait une démonstration de force en engrangeant le soutien de Mounir Mahjoubi et en tenant un meeting devant 500 partisans.