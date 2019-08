Municipales à Paris : Isabelle Saporta, compagne de Yannick Jadot, rallie Gaspard Gantzer

Ce ralliement risque de semer le trouble au sein d'Europe Ecologie-Les Verts, à sept mois des élections municipales. Dans une interview au Parisien publié lundi 19 août au soir, Isabelle Saporta, compagne du député européen Yannick Jadot, annonce qu'elle rejoint la candidature de Gaspard Gantzer, ancien communicant de François Hollande et qui se présente, indépendamment de tout parti, via son propre mouvement "Parisiennes, Parisiens".





"Gaspard a saisi la balle au bond quand il m'a entendu dire que je voulais faire de la politique lorsque j'ai quitté RTL fin mai" raconte l'ancienne journaliste. "Ce que j'aime chez Gaspard, c'est cette liberté. On n'est pas dans un parti, on part d'une page blanche. On est pragmatique, on a la volonté de faire avancer les choses" continue-t-elle.