Municipales à Paris : Cédric Villani, le brillant "matheux" jeté corps et âme dans l'arène politique

"L'avenir de l'écologie à Paris ne s'écrira pas à coups de com' et d'arbres plantés entre le béton et le bitume." Difficile d'imaginer que ces propos, tenus il y a quelques jours lors d'un meeting, viennent de celui qui, en 2014, présidait le comité de soutien d'Anne Hidalgo et vantait alors une candidate "très en avance sur la concurrence" en matière d'écologie.





En quelques semaines, le mathématicien de stature mondiale, connu pour ce look extravagant qu'il arbore fièrement depuis ses jeunes années, ainsi que pour des travaux à l'Assemblée nationale liés à son statut de scientifique, s'est mué en potentiel candidat à l'affrontement jupitérien qui s'annonce dans la capitale en 2020.





Dans le contexte de la lutte interne pour l'investiture LaREM à Paris, le député de l'Essonne s'est lâché. S'il concentre le feu sur Anne Hidalgo, la maire sortante responsable selon lui du "bazar" sur la chaussée, de la saleté et globalement d'un bilan "insatisfaisant", il n'a pas hésité à dénoncer le processus de désignation du candidat LaREM, trop précipité à ses yeux, et à mettre en scène son rapport de force avec Benjamin Griveaux à travers ce meeting parisien organisé le 4 juillet en présence de 600 sympathisants, fort du ralliement de plusieurs députés macronistes, dont l'ex-secrétaire d'Etat Mounir Mahjoubi, qui s'est désisté en sa faveur.