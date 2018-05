Municipales à Paris : le mercato des candidats potentiels

A Paris, les élections municipales se préparent longtemps à l’avance et se construisent avec patience. L’actuelle maire, Anne Hidalgo, le sait bien, elle qui avait lancé sa campagne victorieuse un an et demi avant l’échéance de 2014. Si l’on ne connaît pas encore la date exacte des prochaines élections, théoriquement au printemps 2020, tous les candidats putatifs savent que les choses se joueront donc à partir de l’année 2019. Le temps de tester sa cote, d’organiser ses réseaux, de s’inscrire (ou non) dans un mouvement ou un parti puis, à la toute fin, de lancer la campagne proprement dite…





Pour l’heure, nul ne s’aventure à se porter officiellement candidat… Hormis Anne Hidalgo, qui n’en a pas fait mystère. L’absence de projet alternatif et les effets non dissipés du big bang politique des élections de 2017 incitent chacun à la prudence. Pour autant, les ambitions commencent à s’affirmer sérieusement, notamment au centre, où les scores astronomiques de LaRem dans la capitale en 2017 (13 députés sur 19, 35 puis 89% pour Macron à la présidentielle) en font rêver plus d’un. A deux ans de l’échéance, de nombreux noms circulent déjà.