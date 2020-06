Municipales : à Paris, le troisième tour peut-il tout changer ?

Qu'en est il ? Pour rappel, à l’instar de Lyon et Marseille, le maire de Paris est élu indirectement, par les conseillers de Paris . Les habitants votent par arrondissements, à Paris il y en a 17 depuis que les arrondissements 1 à 4 ont été regroupés en un seul. la liste qui arrive en tête obtient automatiquement la moitié des sièges de conseillers d’arrondissements et de conseillers municipaux. Les sièges restants sont répartis à la proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages.

"Vous savez que le vote à la mairie de Paris est assez particulier". Loin de s'avouer vaincue dans la course à la mairie de Paris, Agnès Buzyn a rappelé ce vendredi sur LCI la particularité du mode de scrutin dans la capitale : "En réalité c’est le nombre d’arrondissements et de conseillers de Paris par arrondissements que vous amenez au Conseil de Paris qui fait le vote du maire, qui est élu lors d’un troisième tour. Donc en fait, rien n’est perdu."

Aussi, pour concrétiser son envie de devenir maire de Paris, il faudrait qu'Agnès Buzyn réalise de bons scores dans les arrondissements envoyant le plus de conseillers au Conseil de Paris. A savoir le 15e, le plus peuplé, qui envoie 18 élus ; le 18e (15 conseillers), les 19e et 20e (14 élus) et le 16e (13). Au premier tour, la favorite Anne Hidalgo est arrivée en tête dans 9 des 17 arrondissements de la capitale. Rachida Dati, outre le 7e gagné au premier tour, compte garder les 15, 16 et 17e. Agnès Buzyn espère l’emporter dans le 9e et table sur le soutien de la maire sortante du 5e.