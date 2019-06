Municipales à Paris : propreté, sécurité, pollution, transports, des thèmes prioritaires pour les électeurs

Sur quoi les élections municipales vont-elle réellement se jouer à Paris ? A neuf mois du scrutin, un sondage BVA pour La Tribune, RTL, Orange et LCI publié vendredi 21 juin a interrogé les Parisiens sur les priorités de la campagne qui s'annonce. Des Parisiens qui, pour 58% d'entre eux, se disent "pas satisfaits" du bilan d'Anne Hidalgo.





Petite surprise : selon ce sondage, c'est la propreté qui est le plus souvent citée (52%) comme thème prioritaire - une nouveauté par rapport au scrutin de 2014. Elle est suivie, loin derrière, par les questions de sécurité (38%), de lutte contre la pollution (36%), de conditions de circulation et de stationnement (32%) et de transports (31%). Des thématiques qui reviennent souvent dans les critiques adressées à l'actuelle municipalité par l'opposition et par les potentiels rivaux d'Anne Hidalgo pour le prochain scrutin.