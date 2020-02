Municipales à Paris : qui pour remplacer Benjamin Griveaux ?

Selon les informations du Parisien , plusieurs personnalités ont fait savoir dès jeudi 13 février au soir qu'elles étaient disponibles et volontaires. Ce serait le cas de la maire du 9e arrondissement Delphine Bürkli et du sénateur de Paris Julien Bargeton. Mais leur manque de notoriété pourrait les handicaper. L'Elysée préférerait envoyer un membre du gouvernement.

Agnès Buzyn pourrait aussi se lancer. La ministre de la Santé a déjà fait part de son souhait de s'investir dans la campagne parisienne, mais ne l'a pas (encore) fait faute de temps et de dossiers importants à gérer, réforme des retraites et coronavirus notamment.

C'est alors que le premier nom qui vient en tête est celui de la secrétaire d'Etat en charge de l'Egalité femmes-hommes Marlène Schiappa, candidate sur la liste LaREM dans le 14e arrondissement. "Schiappa, c'est quand même le meilleur profil. C'est une femme, elle est pleine d'énergie, elle connaît bien le projet pour avoir été de toutes les réunions, et c'est certain qu'elle en a très envie. Cerise sur gâteau : c'est quelqu'un qui sait faire de la politique", a déclaré un cadre de La République en marche au Parisien.

Une fois le nouveau candidat trouvé et désigné, d'autres questions se poseront : reprendra-t-il à son compte toutes les idées de Benjamin Griveaux ? Il faudra aussi ressouder les équipes et affronter l'orage sur le terrain. Le tout pour une élection qui, plus que jamais, s'oriente vers un duel entre Anne Hidalgo et Rachida Dati.