Municipales à Paris : qui sont les membres de la commission d'investiture censée départager Renson, Villani et Griveaux ?

Globalement, la commission d'investiture témoigne d'une recherche d'équilibre entre des personnalités plutôt issues de la gauche ou de la droite, jeunes pousses ou anciens élus locaux. On dénombre ainsi cinq personnalités plutôt issues de la droite, quatre personnalités plutôt issues de la gauche socialiste, ainsi que des membres de la "société civile" ou proches d'Emmanuel Macron. A sa tête figurent Marie Guévenoux et Alain Richard, deux personnalités aux parcours très différents.





La première, 42 ans, députée LaREM de l'Essonne depuis 2017, est venue à la politique en soutenant le très libéral Alain Madelin - elle fut sa collaboratrice - avant de rejoindre les Jeunes Pop, la jeunesse de l'UMP. Habituée des cabinets ministériels sous la présidence de Nicolas Sarkozy, cette fidèle d'Alain Juppé a soutenu la campagne de ce dernier pour la primaire de 2016, avant de s'éloigner du candidat LR, François Fillon, après la mise en examen de ce dernier en 2017. Elle également proche de longue date d'Edouard Philippe, et à ce titre susceptible d'avoir une oreille bienveillante chez certains élus locaux de droite.





Le second, sénateur âgé de 73 ans, est quant à lui un grognard de la gauche "réformiste", engagé au PSU (le parti de Michel Rocard) dès 1962, au PS en 1974 jusqu'à son départ pour LaREM en 2017, député entre 1978 et 1993 et ministre de la Défense sous Lionel Jospin. Il a également été maire de Saint-Ouen-l'Aumône dès 1977 et maîtrise de ce fait la connaissance des réseaux d'élus locaux.