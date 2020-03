Municipales à Paris : qui sont les sept candidats qui débattront mercredi dans "La Grande confrontation", sur LCI ?

À la tête de la mairie de Paris, elle a mené de nombreuses transformations, dont une politique d'urbanisme critiquée par ses alliés écologiques ou à l'inverse la piétonisation de la rive droite de la Seine et une politique active de réduction de la voiture, souvent dénoncée par la droite. Si son bilan divise profondément les Parisiens, les sondages lui prêtent une possible victoire à l'issue du scrutin.

Avant d'entrer en politique, Agnès Buzyn, médecin hématologue et professeur des universités, a notamment été responsable de l'unité de soins intensifs d'hématologie à l'université Paris-Descartes-hôpital Necker. Elle a en outre occupé des fonctions dans plusieurs organismes publics, dont l'Agence de la biomédecine, l'Établissement français du sang, l'Institut national du cancer et la Haute autorité de santé.

Avant d'être élu en 2017 député LaREM de l'Essonne et de se lancer en politique, puis, durant l'été, de devenir le candidat dissident de la majorité pour les municipales à Paris, Cédric Villani était connu comme un mathématicien de renommée internationale, agrégé, professeur des universités, directeur de l'Institut Henri-Poincarré et lauréat 2010 de la médaille Fields, la plus haute distinction dans son domaine de recherche. Personnalité médiatique au look extravagant, il a profité de sa notoriété pour populariser un domaine qui reste peu connu du grand public.

Cédric Villani s'était illustré en 2014 en président le comité de soutien d'Anne Hidalgo, dont il critique aujourd'hui le bilan. En 2017, il avait expliqué son soutien à Emmanuel Macron parce qu'il voyait en ce dernier "le candidat de la réconciliation", susceptible de réaliser deux évolutions politiques dont il rêvait, "l'émergence d'un vrai centre indépendant et le ravivement par la France de l'idéal européen".