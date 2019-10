Municipales à Paris : un plan B pour LaREM ? La réponse de Griveaux à Bayrou sur LCI

INTERVIEW POLITIQUE - Benjamin Griveaux était l’invité d’Elizabeth Martichoux ce lundi 28 octobre sur LCI. L'occasion notamment de revenir sur la campagne pour les élections municipales à Paris.

"Il faut rassembler le plus largement possible", a poursuivi Benjamin Griveaux. "Ce rassemblement, je suis en train de la bâtir pas à pas." Le député de Paris a en tout cas assuré ne pas avoir encore discuté avec François Bayrou ni avec Emmanuel Macron au sujet de la sortie du maire de Pau.

L'ancien porte-parole du gouvernement en a profité pour rappeler sa détermination dans la course à la mairie de Paris. "Cette élection, je m’y prépare depuis deux ans et rien ne me détournera de l’objectif que je me suis fixé il y a de nombreux mois. Je ne laisserai pas détourner par des querelles d’appareil." Et d'ajouter que sa seule adversaire était l’actuelle maire de la capitale Anne Hidalgo.

Face à Elizabeth Martichoux, le candidat LaREM a d'ailleurs admis un point de convergence entre lui et son adversaire Cédric Villani, également issu des rangs de la majorité. "Nous avons un objectif commun, c’est qu’il ne s’alliera pas à Anne Hidalgo et moi non plus."