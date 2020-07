Après les succès écologistes, la présidentielle en ligne de mire ? "Ce n'est pas le moment", pour Eric Piolle

Et pourtant... Les deux figures écologistes émergent plus que jamais comme de potentiels candidats à la prochaine présidentielle, le premier dopé par les élections européennes de 2019, le second par les élections municipales de 2020, à l'occasion desquelles il a été réélu haut la main à Grenoble.

Une réponse à l'attention de Yannick Jadot, qui affiche au contraire depuis plusieurs semaines ses ambitions pour l'élection de 2022. "Je m'y prépare", a ainsi confirmé l'eurodéputé ce dimanche dans une interview au JDD.

"Aujourd'hui, Yannick Jadot est quelqu'un d'important dans la vie politique", estime Eric Piolle. Avant de lancer une pique : "lui veut être candidat, comme il l'a été en 2017, moi je veux que notre espace politique gagne. C'est deux stratégies un peu différentes. Mais nous avons besoin les uns des autres pour gagner en 2022".

"On ne naît pas maire, on le devient. Et on ne naît pas président, on le devient", a également martelé l'élu écologiste, premier de son mouvement à avoir remporté une grande métropole en 2014, avant les succès en série d'EELV dans plusieurs villes le 28 juin dernier. "Il faut donner un débouché politique à une majorité culturelle. Cela ne peut pas se décider dans un petit cénacle".