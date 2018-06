Municipales : Christophe Castaner n'exclut pas un soutien de LaREM à des candidats LR

Des propos qui font écho à ceux déjà tenus en février dernier par le patron de LaREM lors d'un Grand Jury LCI-RTL-Le Figaro. Christophe Castaner, alors interrogé sur les municipales à Paris, avait assuré que la stratégie de son mouvement n'était "pas de dégager ceux qui sont en place", et qu'il faudrait faire au préalable un bilan ville par ville, tout en assurant qu'il serait "présent partout". "Il y a des endroits où des maires ont été élus avec une étiquette PS, d'autres avec une étiquette LR. S'ils ont bien fait leur boulot, s'ils veulent travailler avec nous et que leurs valeurs sont conformes aux nôtres, on n'a pas vocation à dire 'pousse toi de là que je m'y mette'", avait-il indiqué.