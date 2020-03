Municipales : circulation automobile et urbanisation, des thèmes chers aux électeurs à Nice

LCI VOUS ÉCOUTE - A l’approche des municipales, LCI.fr s’associe à monaviscitoyen.fr pour se mettre à l’écoute des électeurs et vous faire vivre la dernière ligne droite de la campagne. Aujourd'hui, immersion à Nice.

Christian Estrosi dans un fauteuil ? Le maire sortant de Nice, investi par LR pour un nouveau mandat, semble être le grand favori du scrutin dans cette commune. Il faut dire que le candidat à sa réélection a pu souffler après le retrait du député LR Eric Ciotti, qui menaçait de provoquer un duel fratricide dans la ville. Bien que très favori, Christian Estrosi devra affronter le candidat investi par le RN, Philippe Vardon, conseiller régional Paca et issu de la mouvance identitaire. Plusieurs thèmes émergent dans cette campagne : la place de la voiture, la réduction de la pollution de l'air, ou encore la sécurité. Quant aux Niçois, que pensent-ils de leur ville ? Quelles sont à leurs yeux les priorités du prochain mandat ? Pour y voir plus clair, LCI est partenaire de la plateforme Mon avis citoyen, qui leur donne la parole en temps réel et de façon ouverte, et dont le “Manifeste” est à consulter ici. En voici un rapide aperçu, sur la base de près de quelque 133.700 contributions collectées sur l’ensemble du territoire de cette métropole.

Voiture et stationnement, sujets sensibles

Parmi les principaux atouts de leur ville, les contributeurs citent dans l'ordre les loisirs, le cadre de vie, les espaces verts et les transports en commun. Fait notable : la question de la sécurité n'apparaît pas comme un thème majeur dans cette commune des Alpes-Maritimes, ni en bien, ni en mal. Inversement, plusieurs thèmes figurent en tête des faiblesses identifiées par les Niçois. A commencer par la propreté, priorité commune à l'ensemble des grandes métropoles. On déplore notamment "le manque de poubelles", les déjections canines, et plus généralement la propreté dans certains quartiers plus éloignés des zones touristiques et les incivilités qui y sont associées. Le thème de la circulation automobile arrive ensuite. "Très mauvaise circulation aux heures de pointe", "trop de voitures par rapport à la taille de la ville", "plan de circulation parfois absurde", peut-on lire parmi les nombreuses contributions. "La pollution, surtout automobile", signale également une habitante, qui suggère "un contournement gratuit par l'autoroute pour inciter plus de monde à ne pas prendre la voie Mathis (contournement routier de la ville, NDLR) ou la Promenade". Au-delà de la circulation, c'est la question du stationnement qui fâche. "Places de parking réduites", "voitures-ventouses dans les avenues", mais surtout des places jugées "très chères" par les résidents.

"Urbanisation excessive"

L'autre faiblesse identifiée par les habitants est l'urbanisme de cette ville particulièrement dense. Des contributeurs citent ainsi "l'urbanisation excessive" de leur ville. "Les nouvelles constructions d'immeubles d'habitation poussent comme des champignons", estime ainsi une habitante du quartier du Ray. "Trop de constructions, malheureusement Nice est une ville encaissée", observe une habitante du quartier Saint-Sylvestre. "Pas assez de verdure, places minérales, sans aucune ombre, il nous faut des arbres et des jardins en libre accès dans tous les quartiers", implore une autre. Certains contributeurs jugent aussi que le traitement est inégal entre les quartiers touristiques et la périphérie niçoise. Un habitant du quartier Pasteur estime ainsi qu'il y a "trop de contraste entre les différents quartiers de la ville". "Les quartiers périphériques passent au second plan", peut-on lire encore. Pour une habitante du quartier du Port, "il manque singulièrement de logements à la location, de logements sociaux, par contre on construit un hôtel 3 étoiles à Garibaldi et on va mettre un 4 étoiles juste à côté [...] On privilégie le tourisme au détriment des gens qui vivent à Nice".

Les notes de Nice

- Qualité de vie : 7,07/10 (contre 7/10 au niveau national) - Services à la population : 6,31/10 (contre 5,63/10 au niveau national) - Transports : 6,45/10 (contre 4,98/10 au niveau national) - Commerces et emploi : 6,25/10 (contre 5,24/10 au niveau national) - Sécurité et prévention : 5,15/10 (contre 6,02/10 au niveau national) - Social et solidarité : 6,08/10 (contre 5,75/10 au niveau national) - Gestion publique : 5,71/10 (contre 5,65/10 au niveau national). - 71% des Niçois recommanderaient leur ville à un proche, contre 58% des Parisiens, 86% des Lyonnais, 82% des Strasbourgeois, 48% des Marseillais et globalement 73% des Français. - 60% des Niçois sont satisfaits de la communication qu'ils reçoivent de la municipalité (66% au niveau national).

Vincent Michelon