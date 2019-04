Municipales de Barcelone : un sondage donne Manuel Valls en avant-dernière position

Entamée en septembre dernier, la campagne de Manuel Valls pour la mairie de Barcelone ne va pas beaucoup mieux. L'ancien Premier ministre ne se classerait qu'en avant-dernière position aux élections municipales qui auront lieu le 26 mai prochain, selon un sondage réalisé par le Centre d’Etudes Sociologiques de la ville et publié dans Metropoli Abierta. "Manuel Valls ne suscite toujours pas l'intérêt des Barcelonais et rétrograde de plusieurs positions à l'approche de l'élection", écrit le média. En effet, en février dernier, Manuel Valls était alors crédité de sept conseillers municipaux. Il en dispose désormais de cinq. La mairie de Barcelone, en Catalogne, semble s'éloigner pour l'ancien patron de Beauvau et de Matignon.





Une publication qui a suscité l'ire de l'équipe de Manuel Valls, qui s'est insurgée sur les réseaux sociaux, criant au scandale sur Twitter en qualifiant les résultats du sondage de "fake news", appelant à "l'honnêteté".